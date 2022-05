Mindst fire bådejere udsat for tyveri: - Møgirriterende

Nu håber Ken Fenger, at nogen har set eller hørt noget. Han fortæller, at han har informeret havnemesteren og anmeldt det til politiet. Ifølge bådejeren koster en motor magen til 10.000 kroner fra ny, men det har han hverken råd eller lyst til at give, for han frygter, at det samme sker igen.

- Jeg skal have en meget gammel og grim påhængsmotor næste gang, som der er ingen, der gider at stjæle, siger han.

Lørdag har det ikke været muligt at få oplyst, om eller hvor mange anmeldelser Østjyllands Politi har registreret. TV2 ØSTJYLLAND arbejder på en kommentar fra Egå Marina.