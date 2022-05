Nu sejler en gammel dame på el

Tranen kan sejle cirka 12-15 timer med den nye elmotor, hvis den sejler stille og roligt.

Hjejleselskabet har ambitioner om at gøre flere af deres både klimavenlige, men tør ikke sætte tidshorisont på visionen.

- Vi skal snakkes ved om sæson eller to. Så ved vi meget mere om det. Hele sagen omkring at få de andre gamle damer over på el, kan vi ikke svare på endnu. Det her er et pilotprojekt, som vi lige skal se hvordan fungerer, siger Tommy Duelund.

Se hele indslaget her: