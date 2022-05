Nål, ingefær og peber fundet i karameller - sagen er meldt til politiet

En nål blev fredag fundet i en af de karameller, der traditionen tro blev delt ud til sidste skoledag på Søndervangskolen i Hammel.

Derudover er der også fundet peber og ingefær, fortæller skoleleder René Guldbrandsen, efter at en forælder fredag eftermiddag har kontaktet skolen.

- Først tror vi, at det er et rygte, at der er noget i karamellerne, men situationen ændrer sig voldsomt, da vi finder ud af, at der rent faktisk er fundet noget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.