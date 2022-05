Forventningsfulde konfirmander slemt skuffede – stod i kø i timevis

Men han lægger sig dog fladt ned og beklager, at så mange konfirmander har haft en dårlig oplevelse.

- Vi er kede af det. Det er ikke godt nok, siger han.

Kan I selv være tilfredse med dagen, når så mange konfirmander går skuffet hjem?

- Vi vidste godt, at der ville komme mange, og vi havde også gjort noget forskelligt for at sikre, at de ville få en god oplevelse. Men hver gang folk klager over noget, er det ikke godt nok. Jeg er kun tilfreds, når gæsterne er det, siger Henrik Ragborg Olesen.