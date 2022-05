VIDEO: Hel by leger børn for en dag

Til Sløngeldage gør hele Skanderborg sig umage for at efterleve bysbarnet Ole Lund Kirkegaards legesyge tilgang til livet. Siden hans 75-års fødselsdag har man afholdt dagene til stor glæde for både store og små.

- Vi håber at give børn en glæde ved at have det her liv og ikke lade sig trykke ned af forventninger, stress og sårbarhed, men kan lære af lille Virgil, Albert og Frode, siger Uffe Høj, som er formand for Di Heslige Slønglers Klup, der står bag arrangementet.