Stor færdselsaktion: 18 klip - og så klappede fælden

En stor færdselsindsats i det vestlige Aarhus førte til i alt 29 sigtelser fordelt på 23 personer. Det oplyser Østjyllands Politi.

Færdselsafdelingens aktion varede 5,5 timer.

Her måtte en 29-årig mand konstatere, at fælden klapper efter 17 klip. Han blev for 16. gang taget i at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Han fik derfor samlet set sit 18. klip, og dermed slap færdselsbetjentenes tålmodighed op, og de inddrog førerretten på stedet.