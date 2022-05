Et levn fra fortiden: Spontan ferieform hitter igen

- Så skal vi rundt for at se hinandens campletter. Vi skal da ud at se, hvordan man får plads til det hele, når man både har lamelbund og topmadras, for det havde vi ikke i den forrige, siger Marianne Mondrup Olesen.

Camplettræffet plejer at blive afholdt i efteråret, men i år har de udvidet med et ekstra forårstræf. Der er plads til 27 campletter og dermed næsten udsolgt.