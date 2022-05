VIDEO: Legesyge delfiner springer rundt i Aarhusbugten

Vi oplevere det oftere og oftere, at delfiner finder vej til det danske farvand, og denne gang har to styks valgt at lægge vejen forbi Aarhusbugten.

Men det er stadig et usædvanligt syn, fortæller Rune Kristiansen, der er havekspert hos Kattegatcentret i Grenaa.

- Det er særligt, at øresvin gør længere ophold her, fordi vi ikke er vant til at have et miljø, der gør det attraktivt, siger han.