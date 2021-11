Trods få patienter skal mundbindet også på i det østjyske

Det har Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, også bemærket.

- Det østjyske område er ekstremt forskånet i forhold til, hvad man ser i Region Hovedstaden og Region Sjælland, så man har nok også taget en national tilgang, når man indfører mundbindet og det er nok mere behovsfyldt i København end det er i det østjyske, siger Lars Østergaard om den strategi med genindførelsen af mundbind flere steder, som et flertal af folketingets partier har vedtaget.

Ordfører: En fælles indsats

Alligevel er det en fælles landsdækkende indsats, der skal til for at knække smitten, lyder det fra SF’s sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

- Vi er allesammen nødt til at hjælpes ad med nu at undgå, at smitten stiger mere, og selv om vi er så privilegerede i Midtjylland lige nu, at smitten ikke er lige så høj, som den er i hovedstaden, vil vi jo også gerne undgå, at vi får højere smitte her i Jylland, og derfor kan det godt allerede nu betale sig at hjælpes ad med at få knækket den her kurve, siger Kirsten Normann Andersen.