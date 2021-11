Politikere vil have flere timer - men ansatte på sygehusene arbejder allerede meget

Sundhedsvæsenet er presset, og en af de mulige løsninger, som flere politikere har foreslået, er, at man skal forsøge at få flere sygeplejersker til at arbejde på fuld tid.

Påstanden er, at for mange sygeplejersker arbejder på deltid og kunne hjælpe deres pressede kolleger ved at påtage sig flere vagter.

Men den løsning er måske ikke så nem at føre ud i livet.