100 sygeplejersker nedlagde arbejdet i en time

Sygeplejersker og andre faggrupper fra Aarhus Universitetshospital mødte op i tidsrummet klokken 7.45-8.45 for at nedlægge arbejdet i en time mandag.

- Vi gentager den nationale arbejdsnedlæggelse i dag sammen med 20 andre hospitaler for at gentage over for Mette Frederiksen og hendes kumpaner, at vi ikke accepterer de helt elendige arbejdsomstændigheder, som de byder os.