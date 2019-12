I nyt forsøg må du gerne filme ulykker: Det kan redde menneskeliv

Med et nyt forsøg ønsker Region Midtjylland at gøre det muligt at foretage videoopkald, når en borger ringer 112.

Det kan nemlig hjælpe alarmcentralen med at redde menneskeliv, da det kan gavne, når en ulykke skal vurderes, og der skal udøves førstehjælp.

Læs også Peder mistede synet i fyrværkeriulykke: Nu advarer han andre

- Det er værdifuldt i forhold til at give den bedste sundhedsfaglige rådgivning og finde ud af hvilken assistance, vi skal sende, siger direktør for Region Midtjyllands Præhospital, Henning Voss til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det kan betyde, at vi opdager noget, vi ellers ikke ville, og vi kan være med til at forbedre den livreddende førstehjælp ved eksempelvis hjertestop, siger Gitte Linderoth, der er forsker og speciallæge ved Akutberedskabet, og som står bag indførelse af videoopkald, til TV 2.

Læs også Landsby mangler mobildækning: Kan ikke engang ringe 112

I orden at filme

Med det nye videoværktøj er det altså ikke altid forkert at filme en ulykke, så længe det sundhedsfaglige personale vurderer, at det vil gavne situationen, når der bliver ringet 112.

Vi kan lære af hinanden regionerne imellem. Birgit Christensen (S), medlem af hospitalsudvalget, Region Midtjylland

Værktøjet er indtil videre etableret i Region Hovedstaden, hvor det sundhedsfaglige personale kan anmode en borger på ulykkestedet om videoopkald.

I Region Midtjylland er forsøgsordningen dog stadig på tegnebrættet.

- Vi overvejer, hvordan vi skal gøre det, men vi er ret sikre på, at vi også skal hoppe på den vogn, for det giver rigtigt god mening for vores patienter, siger Henning Voss.

I Region Hovedstaden sendes der et link via SMS, der automatisk sender video til alarmcentralen. Det hele forudsætter dog, at man har en smartphone, der er købt efter 2013.

Henning Voss håber, at det nye værktøj både kan hjælpe borgeren der ringer fra ulykkestedet, og redderne, der kan få hjælp fra en læge.

Metoden anvendes dog kun ved ulykker, hvor der er flere personer til stede, så der er nok hænder til førstehjælp, når en anden filmer.

Læs også 12-årige Liva droppede slik og sov ude i et år - nu har hun nået nyt mål

Succes i Region Hovedstaden

Region Midtjylland har fået øjenene op for værktøjet, efter man i Region Hovedstaden har haft stor succes, siden det blev fuldt etableret i juni.

- Vi kan lære af hinanden regionerne imellem, og jeg synes, vi er blevet bedre til at få ideer fra hinanden, så vi kan få et godt sundhedsvæsen over hele landet, siger Birgit Christensen (S), der er medlem af hospitalsudvalget i Region Midt.