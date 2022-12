Peder mistede synet i fyrværkeriulykke: Nu advarer han andre

- Det var den sidste raket, som vi ville fyre af, da vi var på vej hjem. Den sprang op i hovedet på mig og min ven. Han havde sikkerhedsbriller på, mens mine sad i panden, forklarer Peder.

Peders ven slap med et blåt øje, mens han selv skulle hasteopereres for senere at få beskeden om, at synet var væk for altid på det venstre øje.