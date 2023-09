Få overblikket - 21 ud af 25 specialer frygter 'livstruende problemer'

Ud af 25 specialer har 21 af dem så store udfordringer med kapacitet, at det vurderes at kunne være livstruende eller kan gå udover patienternes førlighed.

Langt hovedparten af specialer på Aarhus Universitetshospital er nu så meget i knæ, at det kan være livstruende for patienter.

Regionen gør dog opmærksom på, at der kan være flere årsager til, at kapacitetsproblemerne anses som "livstruende".

- For eksempel, at forholdene på sigt kan være livstruende for patienter, eksempelsvis for patienter, der venter på udredning. Der må ikke være tvivl om, at forhold som er akut livstruende håndteres dagligt og øjeblikkeligt på hospitalerne, lyder det i redegørelsen.