Tusindvis af jægere misser bukkejagten

For en måned siden vurderede Danmarks Jægerforbund, at det er over 15.000 jægere, der ikke når at få fornyet deres våbentilladelser inden bukkejagten den 16. maj - altså i morgen.

Dengang havde Andreas Bastrup stadig et håb - men det er helt væk nu.

- Jeg er begyndt at se frem mod, at det må blive til efteråret i stedet for, hvor der er jagtsæson på råvildt.