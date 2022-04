Jægere må vente: Våbentilladelse-system virker først om flere måneder

Flere tusinde danske jægere og våbenejere er blevet fanget i krydsilden, efter Rigspolitiet har fået et nyt IT-system.

Lige nu ser det nemlig ud til, at de lange sagsbehandlingstider for eksempelvis at få fornyet en våbentilladelse fortsætter flere måneder endnu.

I et svar til Folketinget fortæller justitsminister Nick Hækkerup, at Rigspolitiet forventer, at det nye IT-system først i slutningen af juni måned kan anvendes "uden væsentlige fejl og med de nødvendige funktionaliteter".

Derefter skal det efterfølgende halve år efter planen bruges på at optimere og automatisere visse processer, som lige nu skal klares manuelt af medarbejdere og nogle gange uden for IT-systemet.