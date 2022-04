Teenagepige sigtet i forbindelse med Superliga-kamp

Denne gang var det en gruppe unge, der kom ud fra et skovområde og gik hen mod udeholdets fans, mens de kom med tilråb. To af dem maskerede sig flere gange, og da betjentene forsøgte at få fat i dem, stak de af.

De to unge mænd blev dog indhentet. De forsatte med at udvise aggressiv adfærd, og derfor blev de begge anholdt og sigtet både for at forstyrre den offentlige orden og for overtrædelse af maskeringsforbuddet.