Kvinde jagtede cykeltyv og ledte politiet i rigtig retning

Satte efter ham

Den 22-årige var sikker på, at det var et tyveri, fordi hun så manden skære cykellåsen på cyklen op med en vinkelsliber.

Derefter havde manden sat sig på cyklen og kørte i retning mod Nørrebrogade. Og det var altså her, kvinden besluttede sig for at køre efter ham, mens hun ringede til politiet.

En patrulje fik kontakt til kvinden, som kunne fortælle, at manden kørte cirka 100 meter foran hende på en hvid el-cykel og med en rygsæk på ryggen, lyder det i døgnrapporten.