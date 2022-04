Flere aktivister sigtet for at fodre heste

Første gang

Det er første gang, politiet sigter nogen for hærværk i sagen, og dermed skrives et nyt kapitel i den langvarige debat mellem folkene bag projektet, som hører under Naturhistorisk Museum, og dyreaktivisterne, som flere gange har været på stedet for at fodre hestene, som de ikke mener bliver behandlet ordentligt.

Det fortalte dyreaktivist Svend Hansen i februar til TV2 ØSTJYLLAND, da han som den første stillede sig frem og fortalte, at han fodrede dyrene.

- Jeg er træt af at gøre det i det skjulte, fordi jeg mener, at det er det rigtige, jeg gør. Når man har dyr i indhegning, skal man sørge for at behandle dem ordentligt, sagde han blandt andet.