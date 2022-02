Aktivister fodrer de vilde heste – nu står en af dem frem

Tidligere har ingen af dem dog stillet sig frem og fortalt, at de var med til aktionerne. Men nu fortæller Svend Hansen fra Rønde, at han fodrer hestene.

Senest torsdag hvor både en ansat fra Molslaboratoriet og politiet tog fat i ham.

- Jeg er træt af at gøre det i det skjulte, fordi jeg mener, at det er det rigtige, jeg gør. Jeg har fodret hestene flere gange, fortæller Svend Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Når man har dyr i indhegning, skal man sørge for at behandle dem ordentligt. Det er ikke nok bare at holde øje med dem, fortsætter han.

Vil fortsætte med at fodre

Svend Hansen har ifølge ham selv ikke en større biologisk viden, men mener alligevel at vide, at hestene i Mols Bjerge ikke har det godt.

Der er ifølge ham ikke føde nok inden for det indhegnede område.

- Man skal ikke misbruge hestene for at lave et naturprojekt, som man først kan se resultaterne af om 50-100 år, siger Svend Hansen.