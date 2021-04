Efter sag i Mols Bjerge - GPS-halsbånd og droner kan forhindre flere udsultede dyr

I et lovforslag, som netop er i høring, lægger regeringen op til, at miljøministeriet kan dispensere de kommende naturnationalparker for nogle af reglerne i dyrevelfærdsloven, der blandt andet handler om de løbende tilsyn, der skal føres med dyrene.



Et forslag, der har skabt frygt for, om dyrene bliver overladt til sig selv og risikerer at dø af sult, og som dagens samråd skal ses i lyset af.