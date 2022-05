Jægere må vente længe på våbentilladelser - nu går ombudsmanden ind i sagen

Det nye system til registrering af våben, der blev indført den 18. januar, har medført lange sagsbehandlingstider.

Danske jægere og skytter må derfor vente længe på deres våbentilladelse, der normalt bliver behandlet indenfor 20 dage.

Dansk Jægerforbund har oplyst til ombudsmanden, at våbenejere ikke kan få fornyet våbentilladelser, få våbenpas eller nye våbentilladelser.

Ikke lavet færdigt og testet

Ombudsmanden beder myndighederne om at redegøre for, hvad der er gjort for at sikre fortsat behandling af sager om våbentilladelser, i forbindelse med at det nye system blev indført.

Ifølge Jyllands-Posten erkender afdelingschef for Politiets Administrative Center Karin Jønler, at systemet blev taget i brug, før det var lavet færdigt og testet.