Pris til nyreafdeling: Tager med patienterne til Mallorca

Tiden, mens man venter på et organ, kan være lang. Både for syge og for pårørende.

Men i Randers gør dialyseafdelingen en helt særlig indsats for, at nyrepatienternes hverdag bliver så god som overhovedet muligt.

Og det blev de fredag hædret for, da de modtog danmarkshistoriens første såkaldte nyrepris.

Prisen uddeles af Nyreforeningen til en professionel sundhedsaktør, der har gjort en ekstraordinær indsats for nyresyge.

- Det er en kæmpestor anerkendelse. I min optik er det den flotteste pris, man kan få. Det er en anerkendelse fra vores patienter og pårørende, som er dem, vi er her for, siger Mette Juel Kjaergaard, der er afdelingssygeplejerske på dialyseafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Fokus på de pårørende

Nyrepatienterne er typisk i dialyse tre gange om ugen i op til fem timer ad gangen. De bruger altså rigtig meget af deres tid på sygehuset.

- Det er vigtigt, at den tid, de er her, går let og smidigt, og at de har det godt, siger Mette Juel Kjaergaard.

Og afdelingen i Randers er gode til at sørge for at både patienter og pårørende har det godt, lyder det.

- Hvis du har en dårlig dag, så er dem på afdelingen der for dig, forklarer Elita Hald, der har været dialysepatient i 5,5 år.

- Afdelingen har bakket os op, så vi nemmere har lært at indrette vores hverdag efter at min kone skal i dialyse. Det er stort og flot, at de har fået prisen, siger Bent Nielsen, hvis kone er nyrepatient.

På rejse trods sygdom

Behovet for dialyse betyder, at nyrepatienterne har svært ved at komme ud at rejse eller tage på udflugter med familien.

Også her gør nyreafdelingen i Randers noget særligt. For de arrangerer nemlig ture ud af huset for både patienter og pårørende.

- Sidste år var vi på Mallorca og i år i Skallerup Klit. Det var virkelig dejligt, siger Elita Hald.

- Alle har altid været velforberedte. Vi tager afsted som helt almindelige charterferiegæster, men sygeplejerskerne sikrer, at vi får nogle fornuftige og sikre dialyser i det land, vi er i. Så har de også tid og overskud til at underholde på turene. Det giver et helt andet kendskab til hinanden, siger Bent Nielsen, hvis kone er dialysepatient.