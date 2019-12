Brexit i vente: Nu kan virksomhederne se fremad

Torsdag aften blev Brexit-situationen afgjort efter lang ventetid og uvished for briterne. Det får også betydning for østjyske virksomheder.

Et af de firmaer, som kommer til at mærke briternes udtræden af EU er Door System, der leverer branddøre- og porte flere steder i Europa - heriblandt England.

Her er de afklaret med situationen og glade for, at fremtiden nu er mere klar.

- Nu ved vi, hvad vi har at forholde os til. Det betyder rigtig meget, så vi kan se mere fremad, siger salgschef hos Door System, Søren Rahbek til TV2 ØSTJYLLAND.

Men de så dog helst, at Brexit ikke blev en realitet.

- Vi havde været rigtig glade, hvis England var blevet i EU. England er jo et stort marked.

Fortsat uvished og nye spilleregler

Ifølge Business Region Aarhus eksporterer østjyske virksomheder årligt for 14 milliarder kroner til Storbritannien.

Men med valgets udfald bliver flere østjyske virksomheder nu nødt til at se flere forandringer i øjnene.

Derfor kommer handlen med England til at foregå efter andre spilleregler, siger Jan Petersen (S). Udover at være borgmester i Norddjurs Kommune, er han formand for Business Region Aarhus.

- Der kommer en række begrænsninger, muligheder og ændringer i samhandel med England, men det ved vi ikke nok om endnu, siger Jan Petersen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Søren Rahbek fra Door System håber, at der falder en god handelsaftale på plads.

Han er dog optimistisk på virksomhedernes vegne.

- Grundlæggende er det sådan, at de er rigtig dygtige til at navigere i et mere og mere uroligt internationalt marked, siger Jan Petersen.

Handelsaftale i sigte

Efter De Konservative med Boris Johnson i spidsen vandt torsdagens valg i Storbritannien, er der stadig mange uopklarede spørgsmål, hvad angår østjydernes handel med England.

- Det her var jo kun skilsmisseaftalen. Nu venter der en handelsaftale, siger Søren Rahbek.

Og i sådan en aftale er der flere ting at frygte for Door System.

- Værste tilfælde for os ville være, at handelsaftalen ikke bliver en realitet. Så ender vi i en situation med en masse toldbarriere. Og for en virksomhed af vores størrelse kan det godt være en udfordring at skulle lave alt det papirarbejde.

Boris Johnson sikrede De Konservative absolut flertal og en sikker sejr ved torsdagens valg. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP/Ritzau Scanpix

Andre eksportmarkeder

Hos Door System håber og tror de dog på, at der forhandles en god aftale igennem, så de fremover også har et godt marked i England.

I ventetiden op til den endelige Brexit-afgørelse har der været meget usikkerhed for både virksomhedens engelske kunder Door System selv. Derfor har de blandt andet haft andre eksportmarkeder i kikkerten.

- Vi har ikke ansat folk i forbindelse med det engelske marked. Vi har samtidig også kigget på andre eksportmarkeder, siger Søren Rahbek.