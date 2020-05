Mand tog ladt jagtgevær med på værtshus

En 40-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for besiddelse af skydevåben på offentlig sted.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Han indfandt sig på et værtshus i Randers, hvor vidner fortæller, at de ser et oversavet jagtgevær, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Per Bennekow.

Politiet får en anmeldelse kort efter klokken 22, hvor manden netop er blevet set med våbnet på Sct. Pedersgade i Randers.

Ladt med to patroner

Politiet finder efterfølgende manden på hans adresse, hvor betjente også finder et oversavet jagtgevær, der er ladt med to patroner.

Politiet kan endnu ikke oplyse, hvorfor den 40-årige mand tog et ladt våben med på værtshus, eller hvordan manden bar våbnet.

Politiet vil ikke oplyse, om manden er fra Randers, om han truede nogen med geværet eller om han er kendt af politiet i forvejen.

- Jeg kan sige, at det ikke er noget banderelateret, siger vagtchef Per Bennekow til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 40-årige blev klokken 11 fremstillet i Retten i Randers.

