Lader græsset gro ved børnehaver og vuggestuer

I år har Randers Kommune truffet en beslutning. Græsset i de kommunale daginstitutioner skal have lov til at vokse, for det er godt for biodiversiteten. Og besparende. Det har JP Randers blandt andet kunne fortælle. - Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke vil det. Jeg har også lidt svært ved at se, hvorfor man slår græs ved skolerne og SFO’erne, men ikke ved børnehaverne og vuggestuerne. Hvorfor skal vi køre på et andet budget, siger Camilla Hornbæk, formand for dagtilbudsbestyrelsen under Dagtilbud Sydvest.

Det kan hæmme den motoriske udvikling hos vuggestuebørnene, år græsset står knæhøjt, mener Camilla Hornbæk, formand for dagtilbudsbestyrelsen under Dagtilbud Sydvest.

Hun påpeger også, at det høje græs kan få konsekvenser for børnenes udvikling. - Især vuggestuebørnene får svært ved at gå i græsset, fordi det kommer til at gå så langt op over knæniveau, så det hæmmer børnenes motoriske udvikling, og det synes jeg er brandærgerligt. I biodiversitetens tegn Beslutningen er truffet i børne- og familieudvalget, men plæneklipperne og de øvrige elementer i græsslåning sorterer under kommunens ejendomsservice, som hører under et helt andet udvalg, nemlig miljø- og teknikudvalget. Sidste år afsatte udvalget en million kroner til at dække udgifterne, men i år nåede de frem til, at en million mindre til græsklipning var en mulighed for at styrke biodiversiteten i kommunen. - Det er jo en del af at øge biodiversiteten, at græsset får lov til at stå, som det er, siger Anker Boje (S), medlem af miljø- og teknikudvalget, der godt forstår, hvis forældrene er forundrede. - Jeg kan også sagtens selv forstå, at det er svært at forstå for andre mennesker, siger Anker Boje.

I biodiversitetens tegn har Randers Kommune i år droppet græsslåning ved børnehaver og vuggestuer (genrefoto).

Klipper selv I flere tilfælde har institutioner nu fået slået græsset for egen regning, eller forældrene er trådt til og har slået græsset på legepladsen og de øvrige grønne arealer. Man kan dog ikke bruge de samme penge to gange, og derfor er udgifterne til plæneklipningen taget fra børnenes kasse. Det forklarer Camilla Hornbæk. - Det er penge, der skulle være gået til børneaktiviteter, som ikke gør det længere, fordi man er nødt til at klippe græsset, for vi var hårdt plaget af flåter sidste år, siger hun med henvisning til de små kryb, der lukrerer på høj beplantning. - Jeg håber, at kommunen tager til efterretning, om de ikke godt kan finde nogle penge til det her, for et eller andet er de nødt til at gøre. Ikke til megen gavn Anker Boje medgiver, at den sparede million ikke gavner biodiversiteten meget, når græsset alligevel bliver slået. - Nej, det er fuldstændig rigtigt, men så meget blander vi os heller ikke i det. Vi er bare kommet med en kommentar, at det synes vi vil være godt ved biodiversiteten, hvis man lader tingene blive derinde, siger han med henblik på at lade græsset gro.

Anker Boje (S), medlem af miljø- og klimaudvalget, forstår godt, hvis forældre og andre har svært ved at forstå beslutningen om ikke at slå græsset.