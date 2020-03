Kvinde i livsfare efter frontalt sammenstød mellem bil og lastbil

En kvinde er i livsfare efter et alvorligt færdselsuheld onsdag aften.

Læs også Voldelig gangstervideo gik viralt: Læreres modsvar vækker jubel

Uheldet fandt sted på Grenåvej øst for Randers, oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er tale om et frontalt sammenstød, hvor en lastbil og en personbil er stødt sammen, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Jens Rønberg.

Kvinden, der nu er i kritisk tilstand, er 47 år, og hun var passager i personbilen. Bilen blev ført af en mand, som nu er indlagt til observation. Begge er kørt til Aarhus Universistetshospital, Skejby.

Læs også Jørn vil skabe et maritimt mekka på havnen: - Det er en gold ørken

Politi og redningspersonale er klokken 20.45 fortsat på stedet. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Lastbilchaufføren er umiddelbart uskadt, oplyser vagtchefen.

Østjyllands Politi oplyser via Twitter, at uheldet skete på Grenåvej ud for nummer 260. Det er omkring 10 kilometer øst for Randers.

- Vi har patruljer derude for at omdirrigere trafikken, siger vagtchef Jens Rønberg.

Læs også Erik kunne ikke selv gå – indtil han fik fodgængerfelter i lejligheden

En af Rigspolitiets bilinspektører er sendt til uheldsstedet for at undersøge gerningsstedet nærmere.

Færdselsuheldet blev anmeldt til politiet kort før klokken 18.30.

i forbindelse med det alvorlige færdselsuheld på Grenåvej ved Randers er en 47-årig kvindelig passager fra personbilen i kritisk tilstand. Uheldsstedet undersøges nu af Bilinspektør og politi. Det er endnu fortidligt at fastlægge årsagen til uheldet #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 4, 2020