Sigtet for narkokørsel: Samlever fortsat i kritisk tilstand

Da Østjyllands Politi igår rykkede ud til et færdselsuheld på Grenåvej ved Randers, hvor en personbil var kørt frontalt sammen med en lastbil, anholdte de føreren af personbilen.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Han er anholdt for narkokørsel og kørsel uden køreret, og vil blive fremstillet i grundlovsforhør, siger Jacob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Polit.

Hans medpassager og samlever er fortsat i kritisk tilstand, mens lastbilchaufføren og manden selv er sluppet relativt uskadt fra ulykken.

Politi og redningspersonale var klokken 20.45 onsdag aften fortsat på stedet. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Intet nyt fra undersøgelsen af gerningssted

Østjyllands Politi oplyste igår via Twitter, at uheldet skete på Grenåvej ud for nummer 260. Det er omkring 10 kilometer øst for Randers.

- Vi har patruljer derude for at omdirrigere trafikken, sagde vagtchef Jens Rønberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Rigspolitiets bilinspektører blev sendt til uheldsstedet for at undersøge gerningsstedet nærmere. Her er det endnu intet nyt.

Færdselsuheldet blev anmeldt til politiet kort før klokken 18.30.

