Konservative mister medlem til ny liste – skyder på spidskandidat

Daniel Madié, der modtog beskeden sent i aftes, er dog ikke af samme overbevisning.

Hun beskriver din ledelse som værende en enevældig facon. Har hun ret i det?

- Nej, det synes jeg ikke. Hun er blevet tilbudt den formandspost, vi fik i et af de stående udvalg. Derudover blev hun tilbudt den ene af vores to næstformandsposter samt en plads i et tredje udvalg, siger han.

Det efterlader to pladser hver til de resterende to kommende Konservative byrådsmedlemmer. En enkelt af dem er som næstformand.

Har du været for dårlig til at lede en gruppe fremfor bare dig selv?

- Det siger hun jo. Det kan jeg ikke svare på selv. Jeg har gjort det på den måde, og jeg har fået hjælp til at partiet. Man prøver at sætte et hold, og det kan lidt sammenlignes med at være træner, når man er gruppeformand, siger Daniel Madié.

- Vi er valgt ind i et parti, og for mig er partiet altså større end personen. Partiet har eksisteret i 116 år, så vi skal selvfølgelig gøre noget for partiet og få indflydelse i udvalgene. Der er flere hensyn at tage.

Daniel Madié får selv posten som formand for Randers Havn, ligesom han skal være formand for et nyt paragraf 17 udvalg, der skal beskæftige sig med bæredygtig udvikling i Flodbyen. Derudover har han også to almindelige udvalgsposter.