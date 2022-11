Kommune rystet over drabstiltale: - Det berører os dybt

Tirsdag formiddag landede nyheden, de har afventet længe i Randers Kommune. En tidligere ansat på Plejecenter Tirsdalen er tiltalt for drab og drabsforsøg på i alt fire beboere ved at have forgiftet dem, mens hun var på arbejde.

Selvom man har ventet på, at hun ville blive tiltalt, har det alligevel sendt rystelser gennem organisationen.

Det fortæller direktør for sundhed og omsorg, Thomas Krarup.

- Det er klart, at det berører os dybt. Det er tiltale for meget alvorlige forbrydelser. Vi skal have tid til at fordøje. Vi går hver dag på arbejde med det formål at drage omsorg for vores beboere, tilføre livskvalitet og hjælpe dem, udtaler han i en skriftlig kommentar.





Tilbyder samtaler til bekymrede

Randers Kommune har undervejs i efterforskningen hjulpet med viden og dokumentation til Østjyllands Politi. De har ikke yderligere kommentarer til tiltalen mod den drabstiltalte tidligere medarbejdere.

- Vi koncentrerer os derfor om at tage hånd om vores beboere, deres pårørende og vores medarbejder, siger Thomas Krarup.

Tirsdag formiddag har kommunen møde med de ansatte på Plejecenter Tirsdalen. Derudover tilbyder Randers Kommune samtaler til bekymrede beboere og pårørende i forbindelse med tiltalen mod den midaldrende kvinde.

Østjyllands Politi har efterforsket sagen siden begyndelsen af marts, og det er den, der nu er baggrunden for, at man har rejst tiltale mod kvinden.

- Vi har ved anklagemyndigheden gennemgået det omfattende efterforskningsmateriale, som politiet har udarbejdet under efterforskningen, og det er vores beslutning, at der med baggrund i materialet skal rejses tiltale mod kvinden, siger specialanklager ved Østjyllands Politi, Jesper Rubow, i en pressemeddelelse.

Brød sammen i arresten

Kvinden, der er omfattet af navneforbud, nægter sig skyldig i anklagerne mod hende.

Det siger hendes forsvarer Henrik Garlik til TV2 ØSTJYLLAND.

- Hun er helt brudt sammen og meget påvirket af anklagerne, siger Henrik Garlik.

- At man sidder varetægtsfængslet i en retsbygning, og så får at vide, at man er tiltalt for et drab og syv drabsforsøg er naturligvis hårdt, fortsætter han.