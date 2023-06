Kæmper for klamydiafrie studenter: Deler 2500 kondomer ud

Studenterugen står for døren, og med den venter fest og farver for de nyudklækkede studenter. Men når musikken spiller, og drinksene er kolde, kan det være svært at huske kondomet.

- Når kondomerne er tydelige, er det nemmere for de unge at starte en dialog om brugen af kondom, siger forebyggelseskonsulent i Randers Sundhedscenter, Anja Nesgaard Dal.

I Randers Kommune vil man forsøge at motivere de unge, til at huske gummiet ved at opstille 2500 gratis kondomer på værtshuse i byen.

- Det er ikke sådan, at folk har bedt om en Piña Colada og to kondomer. Men det her projekt, det skal vi være med i. Det er helt naturligt for os, siger Leif Bressum til TV2 Østjylland.

Leif Bressum oplever, at de unge, der kommer på Tante Olga, har et afslappet forhold til kondomer, men at de måske ikke får dem brugt, når de våde varer tager over.

- Vi er ved at komme over, at det er akavet at spørge om et kondom. Klamydia spreder sig jo helt vildt åbenbart, så nu er vi med til at trykke på advarselsknappen, siger Leif Bressum.

Det er blandt andet det stigende antal af unge, der bliver smittet med klamydia, som har været motivationen for initiativet.

Sidste år fik 41.633 danskere besked om, at de var smittet med klamydia, og hver fjerde ung smittes med en gang af seksuelt overført sygdom, inden de fylder 25 år.

- Vi håber selvfølgelig på at opnå, at flere unge bruger kondom, når de indtager alkohol, og at vi reducerer barriererne for sikker sex, siger Anja Nesgaard Dal.