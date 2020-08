Opråb fra fagforening: Ansatte i ældreplejen skal ikke tilsjofles

”Stop mistænkeliggørelsen af medarbejderne i ældreplejen i Randers.”

Sådan lyder det søndag fra fagforeningen FOA forud for et ekstraordinært byrådsmøde i Randers Kommune mandag.

Mødet kommer i kølvandet på en række afsløringer om omsorgssvigt i ældreplejen på blandt andet demensplejehjemmet Huset Nyvang i Randers Kommune.

Et flertal i byrådet har, uden om borgmesteren, indkaldt til det ekstraordinære byrådsmøde, hvor flertallet ønsker en ekstern undersøgelse af Huset Nyvang og de øvrige kommunale plejehjem igangsat.

De foreslår også et pårørenderåd og et talentprogram, hvor udvalgte ansatte skal oplære kollegaer i omsorgsfuld ældrepleje.

I TV2 dokumentaren, Plejehjemmene bag facaden, viser skjulte optagelser, hvordan Niels Christian Nielsen, der er 91 år og lider af demens, udsættes for omsorgssvigt på Huset Nyvang i Randers. Foto: TV 2

Men hverken forslaget om undersøgelsen eller talentprogrammet falder i god jord hos fagforeningen FOA. De mener, at begge dele vil sætte fokus på en fejlkultur og føre til mistænkeliggørelse af medarbejderne i ældreplejen.

Jeg sidder desværre med en stærk ubehagelig fornemmelse af, at samtlige medarbejdere i kommunens ældrepleje nu igen skal mistænkeliggøres. Inge Rasmussen, sektorformand for FOA i Randers

- Det hele er muligvis gjort i den bedste mening. Men jeg sidder desværre med en stærk ubehagelig fornemmelse af, at samtlige medarbejdere i kommunens ældrepleje nu igen skal mistænkeliggøres, siger sektorformand for FOA i Randers, Inge Rasmussen.

Hun hæfter sig også ved, at partierne ønsker et nyt talentprogram.

- Det sker muligvis også med gode hensigter. Men man får jo nærmest også fortalt, at Randers mangler talenter, hvilket overhovedet ikke er tilfældet. Jeg kender personligt snesevis af dedikerede talenter i kommunens ældrepleje. Det er faktisk stærkt opløftende, at mange af dem stadig går på arbejde med rigtig stor faglighed og med et godt humør, og hvor de gør en afgørende forskel i hverdagen, siger Inge Rasmussen.

Vil dyrke talenterne

Hos Venstre i Randers Kommune forsvarer de forslaget om en ekstern undersøgelse med det argument, at det kan forbedre vilkårene for både ansatte og brugere:

- For mig at se, så bør FOA også have en interesse i, at hvis der er nogle brodne kar derude, så skal de ikke stå i vejen for de mange dygtige medarbejdere, som hver dag leverer en god indsats, siger Christian Brøns, 1. viceborgmester i Randers Kommune (Venstre), til TV2 ØSTJYLLAND.

For os at se, så er det lige præcis for at dyrke de talenter, vi ved der er derude. Christian Brøns, 1. viceborgmester i Randers Kommune, Venstre

Han mener ikke, at et talentprogram er et udtryk for, at der ikke allerede er talenter i byens ældrepleje:

- For os at se, så er det lige præcis for at dyrke de talenter, vi ved der er derude og som kan være med til at understøtte en god og sund kultur ude på arbejdspladserne, siger Christian Brøns.

Frygter fokus på fejlkultur

Men Inge Rasmussen tror ikke på tiltagene. Hun frygter, at det kan være meget demotiverende for de ansatte, hvis deres arbejde igen skal endevendes i en ekstern undersøgelse.

Samtidig er hun bekymret for, at fokus kommer til at ligge på en fejlkultur, som hun mener allerede ligger til grund for, at en række ansatte i kommunens ældrepleje er blevet groft forulempet af tilfældige mennesker efter TV2 dokumentarens afsløringer med skjulte optagelser.

Jeg frygter, at fokus igen bliver på en mulig fejlkultur. Inge Rasmussen, sektorformand for FOA i Randers

- Det vil formentlig nu kun fortsætte, når hver en sten skal vendes. Jeg frygter, at fokus igen bliver på en mulig fejlkultur frem for at få en ordentlig drøftelse og et bud, der peger afgørende fremad for ældreplejen i kommunen. Hvor rekruttering af dygtige medarbejdere og en nærværende ledelse er i fokus, siger Inge Rasmussen.

På det ekstraordinære byrådsmøde skal det også diskuteres, hvorvidt kommunen skal trække sin politianmeldelse af TV2 tilbage. Det er Inge Rasmussen uforstående overfor:

- Vi kan jo se, at TV2 er i strid med straffelovens paragraf 264, der ikke tillader skjult kamera. FOA mener, det bør være domstolene, der afgør udfaldet af sådan en og ikke tilfældig sagsbehandling blandt byrådets politikere, siger Inge Rasmussen.

Ældreplejen skulle have været behandlet på det ordinære byrådsmøde mandag 7. september, men nu har plejehjemssagen altså fået sit eget ekstraordinære byrådsmøde mandag den 31. august klokken 16.