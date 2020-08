Flertal kræver ekstraordinært byrådsmøde

91-årige Niels Christian Nielsen får serveret mad på sit værelse, selvom han gentagne gør personalet opmærksom på, at han har skidt i bukserne. Foto: TV 2

Syv ud af ni partier i byrådet kræver handling efter TV 2's dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden'. De indkalder derfor borgmester Torben Hansen til drøftelser den 26. august og opfordrer ham til at indkalde til ekstraordinært byrådsmøde den 31. august.

Her vil de diskutere et forslag til en tilbundsgående undersøgelse af plejecentret Huset Nyvang, og ældre- og omsorgsområdet i kommunen.

Desuden kræver de syv partier det undersøgt, hvem der havde det politiske og administrative ansvar for de omsorgssvigt, en ældre dement mand blev udsat for på Huset Nyvang.

En stank af tis og afføring, og store mangler i omsorg og pleje. Sådan lyder kritikken fra flere pårørende til beboere på Huset Nyvang i Randers. En af dem har flyttet sin mand til et andet plejehjem.

Flertal uden om S

Dansk Folkeparti er et af de syv partier. De mener, at problemerne på ældreområdet og deres forslag til en undersøgelse kræver et ekstraordinært byrådsmøde, hvor der ikke skal diskuteres andre punkter.

- Det her kræver en grundig og ordentlig debat, og det kan være svært, hvis der er rigtig mange sager på dagsordenen. Den her sag kan være så stor, at vi skal have samlet tankerne omkring ældreområdet, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

De har sammen med Radikale Venstre, Velfærdslisten, Venstre, Beboerlisten, SF og Enhedslisten lavet et fem siders oplæg til en undersøgelse, som de håber, Socialdemokraterne og Konservative vil tilslutte sig.

I oplægget kan man læse, at de vil have afdækket, om beboerne på Huset Nyvang har fået den hjælp, omsorg og behandling, som de har lovmæssigt krav på. Desuden vil de have undersøgt, om ledelsen har ført tilstrækkeligt tilsyn med den pleje, beboerne har modtaget.

Skjulte optagelser

Huset Nyvang trak store overskrifter i hele Danmark, da TV 2 i juli kunne vise skjulte optagelser af 91-årige Niels, der blev udsat for omsorgssvigt af ansatte på plejecentret i Randers.

- Vi oplevede, at han flere gange ikke havde været i bad eller lå i sengen og ikke havde fået noget at spise klokken 10 om formiddagen. Han kunne have lort helt op i nakken - det oplevede min søster, da hun kom en dag, siger Niels' datter Iben til TV 2.

Der er lagt op til, at både medarbejdere og ledere skal deltage i en stikprøveundersøgelse, hvor de kan få lov til at give deres syn på, om de kan give beboerne den pleje, de har brug for. De samme vilkår får medarbejdere i resten af kommunens ældre- og omsorgsenheder.

91-årige Niels fik en ufrivillig hovedrolle i TV 2's dokumentar Foto: TV 2

Vil undersøge hele ældreområdet

De syv partier, der tilsammen danner et flertal med 18 ud af 31 mandater i byrådet, vil også have undersøgt ældre- og omsorgsområdet i kommunen.

Frank Nørgaard forklarer, at undersøgelsen skal finde de brodne kar, men det skal også frikende de mange medarbejdere, der passer deres arbejde hver dag.

- Vi er klar over, at der er mange medarbejdere, der passer deres arbejde rigtig godt. De gør et kæmpe stykke arbejde, men der er nogen, der har suget på lappen. Det er synd for de ældre, de pårørende og de øvrige medarbejdere, siger han.

For Dansk Folkeparti er det vigtigste at finde frem til, om der er medarbejdere og ledere, der ikke er i stand til at yde den omsorg og pleje, som kommunen bør give de ældre og udsatte borgere.

- Der er nogen, der ikke skal arbejde med andre mennesker, og dem vil vi gerne finde og give dem et andet job, hvor man ikke skal arbejde med mennesker, siger han.

Han frygter, at en undersøgelse vil finde frem til nye sager, som den på Huset Nyvang og Kongsgården i Aarhus.

- Selvfølgelig er der den tanke, at det kan ske. Når det kan ske på Nyvang og Kongsgården i Aarhus, så kan det også ske andre steder, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

Nye penge

Slutteligt lægger de syv partier op til, at det skal undersøges, om borgmesteren eller medarbejdere i administrationen har et ansvar for de svigt, der er sket. Flertallet vil også undersøge, om der er pile, der peger på byrådet.

Pengene til den uvildige undersøgelse skal findes via en tillægsbevilling.

- Vi har ikke sat kroner og ører på. Det er vi ikke så obs så. De penge mener vi, at de skal findes. Det skulle gerne være en engangsudgift, siger Frank Nørgaard.

Samtidig foreslår de syv partier, at man i de kommende budgetforhandlinger finder penge til et talentprogram for udvalgte medarbejde i kommunens ældre- og omsorgsenheder og en lokal ældre- og handicapombudsmand.

TV 2 ØSTJYLLAND forsøger at få en kommentar fra borgmester Torben Hansen. Han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. 31. juli fortalte hans partifælle Fatma Cetinkaya, formand for omsorgsudvalget i Randers Byråd, at de ikke ser behov for en uvildig undersøgelse.

- Jeg finder ikke en tilbundsgående undersøgelse relevant på nuværende tidspunkt. Når jeg siger det på den måde, så skal jeg ikke kunne udelukke, at et supplement til den undersøgelse, der allerede er lavet, kan være nødvendig på et tidspunkt, siger udvalgsformanden til TV2 ØSTJYLLAND.