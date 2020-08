Efter lukket møde: Flertal i byrådet ønsker stadig kulegravning af ældreområdet

Flere politikere i Randers Kommune er hverken tilfredse med borgmesterens håndtering af sagen om demensplejehjemmet Huset Nyvang i Randers eller visionerne for det samlede plejeområde i kommunen.

Borgmester Torben Hansen (S) stod ellers bag et informationsmøde tirsdag for alle byrådsmedlemmer i Randers Kommune, hvor forholdene på det udskældte plejehjem Huset Nyvang skulle frem i lyset.

Men de øvrige byrådsmedlemmer er efter tirsdagens informationsmøde er ikke tilfredse med det, der blev præsenteret. Og det er byens ældreråd heller ikke.

- Handlingsplanen var ikke fyldestgørende, siger Per Boyson, formand for Ældrerådet i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND efter mødet.

Problemet er, at handleplanen ikke forholder sig til nogle af de andre plejecentre i kommunen. Christian Brøns, 1. viceborgmester, Venstre, Randers Kommune

I foråret blev en interviewundersøgelse foretaget på plejehjemmet Huset Nyvang, og det er blandt andet den, som blev præsenteret for byrådsmedlemmerne sammen med et oplæg til en handleplan, hvor partierne og de pårørende kan komme med forslag. De pårørende vil den kommende tid blive inviteret til fire møder.

Enhedslisten i Randers havde dog håbet på mere.

- Jeg havde håbet, at borgmesteren havde indkaldt til mødet, fordi han havde nogle konkrete løsninger, siger Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten i Randers Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortsætter:

- Jeg synes, det er fint, at man vil holde de her møder med de pårørende. Men jeg kan være bange for, at der ikke bliver handlet nok på de ting, som der kommer ud af de her møder.

Kritikken afvises af borgmester Torben Hansen (S):

- Jeg synes sådan set, det er den rigtige måde at gøre det på. At få foretaget en ordentlig drøftelse med alle dem, der er involveret, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Flertal kræver tilbundsgående undersøgelse

Forud for informationsmødet tirsdag eftermiddag krævede et stort flertal i byrådet - med undtagelse af Socialdemokratiet og De Konservative - en kulegravning af hele plejeområdet i kommunen med en ekstern tilbundsgående undersøgelse.

Og det ønsker de fortsat efter tirsdagens møde.

- Den påpeger nogle åbenlyse problematikker. Problemet er, at den ikke forholder sig til nogle af de andre plejecentre i kommunen, siger 1. viceborgmester, Christian Brøns, fra Venstre til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er Enhedslisten enige i.

- Det er helt klart nødvendigt med den eksterne tilbundsgående undersøgelse. Vi ved jo ikke, hvordan det ser ud de andre steder i kommunen, siger Frida Valbjørn Christensen.

Men borgmesterpartiet støtter indtil videre ikke op om den eksterne tilbundsgående undersøgelse, som et flertal i byrådet ønsker. Dog vil borgmester Torben Hansen (S) heller ikke kategorisk afvise det.

- Jeg har sagt, at jeg absolut ikke vil afvise det. Tværtimod. Men vi skal tage et skridt ad gangen. Og det første skridt, det var undersøgelsen om Huset Nyvang. Der kan være flere ting, vi har fundet ud af der. Så skal vi lave en handleplan og derefter tage de øvrige skridt, forklarer han.

Pårørende nægtet adgang til mødet

I TV2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', som blev sendt for nylig, kunne man blandt andre følge 91-årige demensramte Niels Nielsen, der i ti timer gik rundt med beskidt ble, selvom han gentagende gange havde bedt personalet om hjælp.

De pårørende til 91-årige Niels Nielsen var mødt op til eftermiddagens informationsmøde, men fik ikke lov at komme ind til mødet.

- Det er skuffende. Det kunne jo være, at vi havde noget helt konkret, og så kunne vi fortælle dem, hvad det er vi ser, siger Iben Jensen, der er datter til Niels Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men i løbet af den kommende tid vil de pårørende til beboere på Huset Nyvang altså blive inviteret til en række møder med kommunen.

Kritik af ledelsen i interviewundersøgelse

I rapporten om Huset Nyvang fra foråret – som TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af - er der kritik af ledelsen. Her kan man blandt andet læse, at ledelsen skal blive mere tydelig, at sygefraværet har været tårnhøjt, og at livskvalitet skal på dagsordenen.

'Der efterspørges retning, fælles mål, anerkendelse, ros/feedback og synlig ledelse', står der blandt andet i undersøgelsen, hvor det også konkluderes, at det er en forudsætning for, at den enkelte kan træffe kvalificerede beslutninger.

I rapporten fremgår det, at tilfredsheden med Huset Nyvang er stigende, men blandt andet også, at 'der ønskes et øget fokus på en dagligdag med indhold, udover de praktiske opgaver, så livskvalitet kommer på dagsordenen ...'

Det er den rapport, som borgmesteren tirsdag havde inviteret resten af byrådet til at gennemgå – og hvoraf en handleplan skulle udspringe af.