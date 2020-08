Ny plan på vej til skandaleramt plejehjem: - Det er stadig utilstrækkeligt

Iben Jensens far bor på Huset Nyvang i Randers. Her er det blevet dokumenteret, at han i ni timer gik rundt med den samme våde ble.

Skandalen om uværdige forhold på flere plejehjem satte i dag huset Nyvang i Randers på den politiske dagsorden.

Her til aften arbejdede politikerne i Randers nemlig på en plan, der skal rette op på Huset Nyvang.

Men allerede før mødet kritiserede pårørende kommunens plan for at være utilstrækkelig. Heriblandt Iben Jensen og Jannie Nielsen, som begge er døtre til beboere på demensplejehjemmet huset Nyvang.

De har ikke meget tilovers for den handleplan for Huset Nyvang, som politikerne i Randers diskuterede her til aften.

- Den mangler at gå ned i detaljer om, hvordan man vil sørge for den basale pleje. Det er fint med visioner, men hvordan vil de helt konkret handle på det?, siger Iben Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden deres forældre hver især flyttede ind på plejehjemmet, har de som pårørende måtte kæmpe en brav kamp for at sikre, at deres kære fik den rette pleje.

- Jeg vil aldrig nogensinde ønske for andre mennesker, at de skal stå i min og min families situation. Sygdom kan vi ikke gøre noget ved, men alt det, der har været de sidste to år, burde man kunne gøre noget ved, siger Jannie Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

”Hvad skal der ske i dagligdagen?”

Det er skjulte optagelser fra TV2 Dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, der nu endelig har fået de pårørendes bekymringer på bordet i Randers Byråd.

I dokumentaren ser man blandt andet Iben Jensens far i sin bolig på Huset Nyvang, hvor han er i ført den samme våde ble i ni timer.

Dokumentaren har affødt flere møder blandt politikerne, en interviewundersøgelse blandt de pårørende og nu en foreløbig handleplan.

Planen peger blandt andet på mere livskvalitet i hverdagen i form af hjemmebesøg og kendskab til borgerens livshistorie, et mere nært samarbejde med de pårørende - blandt andet ved brug af møder og informationspjecer ved indflytning og udvikling af personalets kompetencer gennem uddannelse.

Iben Jensens og Jannie Nielsen mener dog langt fra, at det er nok.

- Det er jo en drøm, og vi er ikke uenige i, at man skal opkvalificere og have fokus på omsorg, nærvær og livshistorie, men hvorfor ikke starte med det helt basale, og skære det ned til et punkt. Eksempelvis med hygiejne. Det her kommer jo til at tage rigtig mange år, og der står jeg stadig med spørgsmålet ’hvad skal der ske i dagligdagen?’, lyder det fra de to døtre.

Jannie Nielsen er pårørende til en beboer på Huset Nyvang.

Politikere lover tilsyn af alle plejehjem

Siden handleplanen blev udarbejdet, har der været fire møder med pårørende. Det betyder, at der vil blive justeret i den nuværende handleplan.

Og det er blandt andet med udgangspunkt i de indsigter, politikerne har fået på møderne, de i dag diskuterer handleplanen.

Tidligere på aftenen fulgte TV2 ØSTJYLLAND sagen på Laksetorvet i Randers. Her lovede både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne et grundigt tilsyn af plejehjem i hele Randers.

- Den her situation, vi har set på Nyvang, er nødvendig ikke den eneste problemstillig, vi har ved plejecentrene i Randers Kommune. Det kan lige så godt foregå på et af de andre plejecentre, så derfor er det mest rimeligt, at vi tager hele turen rundt. Vi har talt med mange pårørende, og det er ikke kun fra Nyvang, siger Susanne Nielsen (DF), der er næstformand i omsorgsudvalget i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

For et par uger siden lød det fra borgmester Torben Hansen (S), at Socialdemokraterne ikke er afvisende overfor en generel undersøgelse, men også at partiet mener, at handleplanen for Huset Nyvang skal klappes af først.

- Vi støtter faktisk en tillidsbaseret undersøgelse, men det skal være en undersøgelse, som vi kan gå ind og bruge til noget. Men vores medarbejdere og vores pårørende og vores ældreråd samt vores faglige organisationer, skal med indover, for vi vil meget gerne ind og se på, hvad vi kan gøre bedre, så vi kan næstformanden og jeg kan godt give albue på – i disse corona-tider – at vi har en aftale om, så kan vi gå i gang med at lave en undersøgelse, der er tillidsbaseret, siger Fatma Cetinkaya (S), der er formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune.