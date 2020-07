Begge familier har fået nok: Else og Niels flyttes efter plejehjemssvigt

Optagelserne fra TV 2 viser blandt andet, at 91-årige Niels Nielsen over for to plejere af flere omgange giver udtryk for, at han har brug for hjælp til at komme på toilettet. Alligevel går der næsten ti timer, før han får skiftet sin ble.

Hans børn valgte at fortælle deres historie til TV 2 efter to år på plejehjemmet, hvor deres far flere gange har forladt grunden. En enkelt gang brækkede han lårbensknoglen og måtte igennem en stor operation, der betyder, at Niels i dag er gangbesværet.