Pårørende til demente fra dokumentar konfronterer politiker

Se klippet fra aftenens Go' Aften Danmark udsendelse, hvor de pårørende til 91-årige Niels Christian Nielsen konfronterer formanden for omsorgsudvalget i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya. Video: TV 2

Torsdag 20.50 sender TV 2 dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'.

Den viser med skjulte kameraer, hvordan 90-årige Else og 91-årige Niels bliver udsat for omsorgssvigt på plejehjemmene Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers.

Onsdag aften var pårørende til de to i 'Go' aften Live', hvor de fik mulighed for at stille et spørgsmål til den ansvarlige politiker i Randers Kommune.

- Jeg kan godt være lidt nysgerrig på, om du kan være sikker på, at vores far ikke får den oplevelse igen, lyder spørgsmålet fra Iben Jensen.

Fra venstre Niels' døtre Bodil Nielsen og Iben Jensen. Foto: TV 2

Hun er datter af Niels Christian Nielsen, der lider af demens og bor på Huset Nyvang i Randers.

I dokumentaren ser man, at Niels Christian Nielsen gentagne gange beder om hjælp til at få skiftet sin ble. Men der går 10 timer, før han bliver skiftet.

De skjulte optagelser fra Niels Christian Nielsens lejlighed viser også ansatte tale i et hårdt toneleje. En behandling, som eksperter kalder "respektløs og umenneskelig".

- Skal have lov at bundfælde sig

Fatma Cetinkaya (S) er 2. viceborgmester og formand for Omsorgsudvalget, der har det politiske ansvar for plejehjem i Randers Kommune.

- Jeg kan garantere, at jeg vil gøre alt i min magt for at forebygge, at en lignende situation opstår, siger hun til Iben Jensen i 'Go' aften LIVE'.

SAGEN OM ’PLEJEHJEMMENE BAG FACADEN’ Aarhus Kommune har forsøgt at standse visningen af optagelser fra TV 2s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’. Kommunen fik nedlagt forbud mod optagelserne først i byretten og senere i landsretten. Læs mere om forløbet her. Forbuddet er nu ophævet og udsendelsen kan ses på TV 2 PLAY. TV 2 benyttede sig af skjult kamera for at undersøge forholdene på to danske plejehjem i dokumentaren. Læs mere om TV 2s overvejelser om tilblivelsen af udsendelsen.

Fatma Cetinkaya beklager behandlingen af Niels Christian Nielsen.

- Det er måske ikke noget, familien kan bruge til særligt meget, men det er en situation, vi kigger enormt alvorligt på, siger hun.

Hun fortæller, at man har fyret nogle medarbejdere og sendt andre på efteruddannelse og arbejdet med dokumentation, medicinering, opkvalificering og undervisning af personalet.

Formanden for Omsorgsudvalget i Randers Kommune beklagede over for de pårørende i dag den behandling, som Niels Christian Nielsen modtog på plejehjemmet Huset Nyvang.

Men initiativerne skal have lov "at bundfælde og stabilisere sig", før man kan se effekten, lyder det fra viceborgmesteren.

TV 2 tilbød allerede i februar Randers Kommune at se optagelserne fra Huset Nyvang. Det afviste kommunen, ligesom man også afviste at stille op til interview. I stedet anmeldte Randers Kommune TV 2 til politiet for at have optaget med skjult kamera på plejehjemmet.

- Man har hørt det før

Iben Jensen havde forud for dokumentaren gennem en længere periode forsøgt at råbe plejehjemmet op og fortælle dem, at hendes far mistrivedes.

- Det har været som at slå i en dyne. Der er ikke nogen, der har villet forholde sig til debatten før nu, siger Iben Jensen.

Og svaret fra Fatma Centinkaya efterlader hende heller ikke fuldstændig tryg ved, at forholdene for hendes far bliver bedre.

- Jeg synes, at jeg har hørt det før, så jeg er spændt på, hvad udfaldet bliver, siger hun.

Niels Christian Nielsen bor stadig på Huset Nyvang. Han har det stadig ikke godt og bliver ifølge Iben Jensen stadig ikke mødt af personalet.

- Jeg stopper ikke

Også Charlotte Ahm ryster på hovedet af svaret fra Randers' viceborgmester. Hun er barnebarn til 90-årige Else Marie Larsen, der også medvirker i dokumentaren.

- Jeg synes bare, at det går igen. "Vi sætter en masse handleplaner i værk, og vi sætter det her i værk, og vi sætter det her i værk". Udfaldet er bare ikke særligt godt, siger hun.

91-årige Niels Christian Nielsen får serveret mad på sit værelse, selvom han gentagne gør personalet opmærksom på, at han har skidt i bukserne. Foto: TV 2

På de skjulte optagelser ser man blandt andet, at Else hænger i en lift, mens hun klager over smerter. Hun boede dengang på Kongsgården i Aarhus Kommune, men bor i dag på et andet plejehjem i kommunen.

Charlotte Ahm og Iben Jensen håber, at de ved at lade deres demente familiemedlemmer medvirke i dokumentaren kan skabe en debat, der kan føre til ændringer i forholdene på danske plejehjem.

- Det skal ændre noget. Så det bliver jeg nødt til at have en tro på. Og jeg stopper heller ikke, før der er sket ændringer, siger Charlotte Ahm.

Se hele indslaget med Iben Jensen i 'Go' aften LIVE' på TV 2 PLAY.

