Efter måneders tavshed i plejesag: Nu taler borgmesteren endelig

Torsdag aften kunne hele landet se, hvordan den 91-årige demente Niels Nielsen i ti timer gik rundt med en beskidt ble, selvom han gentagende gang ehavde bedt personalet på plejehjemmet Huset Nyvang i Randers Kommune om hjælp.

Allerede i februar blev kommunen tilbudt at se de skjulte optagelser. Her afviste man, ligesom man også afviste at stille op til interview. I stedet anmeldte Randers Kommune TV2 til politiet for at have optaget med skjult kamera på plejehjemmet.

Det er hjerteskærende billeder af en mand, der berøves sin værdighed. Det må og skal ikke ske i Randers Kommune Torben Hansen (S), borgmester, Randers Kommune

Siden har borgmesteren, Torben Hansen (S), ikke offentligt ønsket at kommentere på sagen.

Men nu står han endelig frem, efter nu med egne øjne at have set den i månedsvis omdiskuterede dokumentar, der stiller alvorlige spørgsmålstegn ved kvaliteten af ældreplejen i hans kommune.

- Det er hjerteskærende billeder af en mand, der berøves sin værdighed. Det må og skal ikke ske i Randers Kommune, for selvom vi har en masse dygtige og dedikerede medarbejdere, så skal vi nu tage ved lære af det her og kigge på, hvordan vi gør nogle af dem endnu bedre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har nu indkaldt alle byrådets medlemmer samt Ældrerådet til et informationsmøde på tirsdag, hvor der vil blive informeret om situationen i forbindelse med Huset Nyvang.

Tavs og usynlig trods skandalehistorier

I Randers Byråd møder det nu kritik fra flere kanter, at borgmesteren ifølge dem har valgt at gemme sig fra kritikken indtil nu.

TV2 ØSTJYLLAND har i dag talt med 1. viceborgmester Christian Brøns (V) og byrådsmedlemmerne Frida Valbjørn Christen (EL) og Frank Nørgaard (DF). Alle mener de, at det er alt for sent, at kommunens øversteansvarlige kommer på banen.

- Det er grotesk, at man hverken vil se optagelserne eller udtale sig om dem. Det er ikke godt nok og helt ude i hampen. Nu synes jega at han burde komme på banen med forslag til, hvordan vi forbedrer ældreområdet, så vi ikke ser flere tilfælde som Niels', siger Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslistens Frida Valbjørn Christensen kalder det grotesk, at bogmesteren først stiller sig offentligt frem og besvarer kritikken nu. Foto: Pressefoto af Randers Kommune

Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti bakker op:

- Nu tænker jeg lige højt. Men der er en tendens til, at man møder en mur hos Socialdemokraterne. Ikke kun i Randers, men generelt. Man har held med at lukke af for kommentarer, når der er optakt til ballade eller kritik på nogle områder. Vi andre skal jo stå på mål for det, vi står for, og det bør man da særligt skulle i så alvorlig en sag som denne, siger han.

Den kritik mener borgmesteren dog selv er forfejlet.

- Jeg har talt med mange medier både i går og i dag. Valgkampen er åbenbart gået i gang og jagten standpunkterne gået ind, men for mig er det vigtigste, hvordan vi fortsat sikrer en god og værdig ældrepleje i Randers, siger han og fortsætter:

- I starten ønskede vi ikke at se optagelserne, fordi man vurderede, at de var optaget ulovligt. Senere får Aarhus Kommune nedlagt et fogedforbud, og jeg har derfor ikke kunnet se optagelseren, før de blev tilgængelige på TV2 PLAY.

Flertal vil gå udenom borgmesteren

Igår krævede et flertal i Randers Byråd - udenom borgmesteren - at der foretages en tilbundsgående ekstern undersøgelse af en række forhold på ældreområdet i Randers Kommune.

Det er samtlige partier i byrådet - Venstre, Dansk Folkeparti, Beboerlisten, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Velfærdslisten, med undtagelse af Socialdemokratiet og De Konservative - der kræver handling. Til sammen sidder de på 18 af de 31 pladser i Randers Byråd.

- Det er naivt at tro, at det her er en engangsfroestilling, der ikke foregår andre steder. Det vælter ind med henvendelser fra andre plejecentre i kommunen også. Det er vigtigt at se på, om ledelsen de forskellige steder er tilstrækkeligt dygtige nok til at sikre en kultur med de rette værdier, siger han.

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S).

Borgmesteren selv mener dog ikke, at der er behov for sådan en undersøgelse, fordi man allerede har lavet en interviewundersøgelse fra Huset Nyvang.

- Allerede inden jeg så udsendelsen, indkaldte jeg Byrådet og Ældrerådet til et møde, hvor vi kommer til at gennemgå rapporten fra interviewundersøgelsen for at se, om der er ting herfra, vi kan bruge andre steder, siger Torben Hansen.

Men ville det skade, at supplere den undersøgelse med en uvildig tilbundsgående undersøgelse?

- Lad os nu tage tingene i den rigtige rækkefølge, så vi ikke spilder ressourcerne. Det er ikke at handle for langsomt, men at tage tingene i den rigtige rækkefølge.

Formand for Omsorgsudvalget og 2. viceborgmester i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya (S).

Også formanden for omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya, der både er partifælle med borgmesteren og 2. viceborgmester i kommunen, stiller sig uforstående over for nødvendigheden af en sådan undersøgelse.

- Jeg finder ikke en tilbundsgående undersøgelse relevant på nuværende tidspunkt. Når jeg siger det på den måde, så skal jeg ikke kunne udelukke, at et supplement til den undersøgelse, der allerede er lavet, kan være nødvendig på et tidspunkt, siger udvalgsformanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Det møder dog stor kritik fra flere af partierne i byrådet. For eksempel hos Venstres formand, Christan Brøns, som mener, at dette var umuligt at konkludere, når man dengang havde afvist at se det, som TV2s skjulte optagelser viste.

- Det virker mærkeligt, at man mener, at de initiativer, man har igangsat, er tilstrækkelige, når man ikke havde set indholdet af optagelserne, siger han.

Også i Aarhus har der været kritik af tavs borgmester

Også i Aarhus har der i løbet af månederne været kritiske røster i forbindelse med dokumentaren. Her var kritikken rettet mod Torben Hansens socialdemokratiske partifælle, Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard (S), der ligesom Torben Hansen har været beskyldt for at gemme sig.

Barnebarn til 90-årig demente Else fra TV2s dokumentar, Charlotte Ahm, kritiserede dengang borgmesteren for, at han altid var klar til at stille op til det positive, men at han gemte sig, når tingene blev svære.

Også byrådsmedlem for Venstre, Hans Skou, mente dengang, at Jacob Bundsgaard var for usynlig i sagen.

Han påpegede derudover, at Jacob Bundsgaard ikke blot er øverste chef i Aarhus Kommune - men også for alle 98 kommuner i kraft af hans stilling som formand for Kommunernes Landsforening, KL.

I forbindelse med et nytårsbesøg på Aarhus Universitetshospital i 2016 mødte borgmesteren Else, der i dag medvirker i den omtalte TV2 dokumentar. Besøget og håndtrykket med Else blev promoveret på borgmesterens Facebook-side. Elses barnebarn har i forbindelse med sagen om Kongsgården kritiseret Jacob Bundgaard for, at han kun stiller op til det positive, men gemmer sig, når det bliver svært. Foto: Privatfoto

Dagen efter stod borgmesteren endelig frem og udtalte sig om den hårde kritik, der var blevet rettet mod kommunen i forbindelse med sagerne fra plejehjemmene Kongsgården (der medvirker på de skjulte optagelser), Demenscentrum Aarhus og Skæring Plejehjem.

Her påpegede han, at det var kommunens rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), der havde ansvaret, og at hani øvrigt mente, at området skulle tilføres flere ressourcer.

Udtalelsen faldt på samme dag, som hans partifælle, statsminister Mette Frederiksen (S), udtalte, at området skulle tilføjes flere ressourcer.

Spildte knap en million på at forhindre skjulte optagelser

Samme dag meldte Jette Skive så ud, at hun ville have trukket det fogedforbud tilbage, der indtil da havde forhindret, at offentligheden kunne få de skjulte optagelser at se.

Den beslutning bakkede borgmesteren op om, der i samme ombæring udtalte, at fogedforbuddet aldrig skulle have været nedlagt.

Aktindsigter, som TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i, har dog vist, at det var kommunens egen chefjurist, der henvendte sig til advokatfirmaet Horten med henblik på at få nedlagt fogedforbuddet.

Vel at mærke efter, at man af to omgange havde fået afslag fra Østjyllands Politi om at indlede en efterforskning af, hvor vidt de skjulte optagelser var ulovlige.

Østjyllands Politi mente dengang, at 'afdækning af kritisable forhold på et plejehjem var af så stor samfundsmæssig interesse, at TV2 havde god grund til at sætte de skjulte kameraer op.

I alt sendte advokatfimraet Horten Aarhus Kommune regninger for over en million for at nedlægge og opretholde fogedforbuddet. Nærmere bestemt 1.112.694 kroner.