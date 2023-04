Ejer tog hunden Loui til dyrlægen – overrasket over diagnosen

Men Louis ejer Nynne Frederiksen fra Randers havde næppe regnet med, at forholdet mellem de firbenede var så tæt, at afskeden kunne få konsekvenser.

Følte sig ret dum

Den melding både overraskede Nynne Frederiksen og gjorde, at hun følte sig ret dum.

- Jeg skal betale over 1600 kroner for at få at vide, min hund har kærestesorger. Man bliver da ret irriteret og tænker 'din dumme hund'. Prisen er jo, som den er. Sådan er det, når man ikke kan snakke med hunden og høre, hvordan han har det, griner hundeejeren.