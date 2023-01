Efter Rasmus-sagen: Nu skal jobcentret forbedres

- Borgerne er blevet hørt. De er ikke bare blevet hørt, de har faktisk også forstået den kritik, der er kommet fra borgerne. Det er jeg utroligt glad for, for det kan være en svær verden at blive hørt i, siger Maj Thorsen.

Politikerne i Randers har torsdag bag lukkede døre set på anbefalingerne sammen i flere timer. Bo Vestergaard (K), formand for beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, er glad for, at man har fået en god gennemgang af undersøgelsen og anbefalingerne.

Afhængige af regeringen

Han anerkender, at byrådet kan påvirke nogle ting, men det kræver også hjælp fra regeringen, mener han.

- Vi er meget afhængige af, at regeringen holder løftet om at sætte kommunerne yderligere fri, for det gør, at vi kan tilrettelægge arbejdet meget bedre, komme borgerne i møde og tilrettelægge et forløb, som ikke er omfattet af rigid lovgivning og stramme krav. Det ser jeg frem til, siger han.

- Vi har selv mulighed for at påvirke nogle ting lokalt som byråd, men vi har også behov for, at Christiansborg hjælper os lidt på vej her.

Maj Thorsen håber også på, at tingene nu bliver bedre, så man kan undgå sager som Rasmus Dalgaards i fremtiden.

- Det var en ganske forfærdelig sag, så alt det de gerne vil nu, skulle de jo have gjort for længe siden. Jeg håber at se et forandret jobcenter om et års tid ude i fremtiden, så vi får ordentlige forhold for borgerne.