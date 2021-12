Dømt byrådsmedlem: - Det er en del af den måde, jeg lever og driver politik på

Ifølge Jeanni Andreeva, der er anklager ved Østjyllands Politi, er det positivt, at byrådsmedlemmet mandag blev kendt skyldig ved Retten i Randers og dømt for at have offentliggjort oplysninger, der har en særlig beskyttelsesværdi værdi i straffeloven, idet de omhandlede en forurettet i en straffesag, der omhandlede en seksualforbrydelse.

- Det, jeg hæfter mig ved, er, at han er fundet skyldig i fuldt omfang i forhold til min påstand, og det er jeg tilfreds med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hvor vi lå bødemæssigt, var ikke til at sige helt præcist, hvor vi ville lande, men jeg er egentligt fint tilfreds.