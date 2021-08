Tidligere sigtet i Stjernehus-sag forsvarer tiltalt byrådsmedlem

Efter det tirsdag kom frem, at Østjyllands Politi har besluttet at rejse tiltale mod advokat og byrådsmedlem i Randers Kommune Bjarne Overmark, har TV2 Østjylland modtaget, hvad der ligner et forsvarsskrift for lokalpolitikeren fra Beboerlisten.

- Jeg er den tidligere sigtede, som d. 21.8.2019 trådte frem med navn i Amtsavisen, efter Rigsadvokaten havde besluttet, at der ikke var grundlag for at tiltale mig, skriver Rene Fensmark Justesen, som har udsendt udtalelsen med bistand fra tillidsrepræsentant Anette Andersen.

Har ikke følt sig forurettet

Sagen tog sit udspring i 2019, hvor Rene Fensmark Justesen blev anmeldt til politiet for en krænkelse i daginstitutionen Stjernehuset i Randersbydelen Helsted. Han blev afhørt og siden sigtet, men i juni kom det frem, at Statsadvokaten havde opgivet sigtelserne på baggrund af afhøringer og undersøgelser i sagen.

I udtalelsen fra Rene Fensmark Justesen fremgår det, at han med stor forundring tirsdag i pressen læste, at Bjarne Overmark nu er tiltalt for at have delt de personfølsomme oplysninger – ifølge Kommunen.dk i en e-mail til 16 modtagere.