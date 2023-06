Beboere frygter flyvende asbest: Pludselig blev område spærret af

Fredag den 14. april udbrød der brand i en lagerhal på Kastrupvej, hvor der lå 5.000-6.000 tons solsikkefrøskaller. Brandfolkene spulede vand på bygningerne, mens store entreprenørmaskiner blev brugt til at tømme hallen for frøskaller, så ilden havde mindre at få fat i.

- Der er vel 80 store lastvognstræk, vurderer jeg. De lugter, og det ser ikke for kønt ud. Det er, hvad det er. Men i mandags blev de her store bunker altså pludselig hegnet ind, og der blev sat et skilt på hegnet, hvor der står "adgang forbudt - risiko for asbest", siger Torben Bøgh Nielsen, der er formand for Langkastrup Forsamlingshus og Beboerforening.

Han har selv arbejdet sammen med folk, der er døde med lungehindekræft efter at have været i nærkontakt med asbestholdigt materiale, så han er meget opmærksom på den slags.

- Så begyndte min telefon at ringe, for jeg har en finger med i lidt af hvert herude, og derfor tror de, at jeg er orienteret om alt. Lige her må jeg imidlertid melde pas, for jeg aner ingenting. Folk er bekymrede, for der ligger altså huse med børnefamilier lige ved siden af, og asbeststøv kan som bekendt blæse igennem luften, siger Torben Bøgh Nielsen.

Michael Damm, leder af Natur og Miljø, siger til TV2 Østjylland, at der blev lavet en aftale med landmanden tilbage i april, som gik på, at skallerne måtte placeres på hans mark. Det skete i samarbejde med brandvæsenet. Den pågældende virksomhed, der brændte, har således ikke handlet forkert.

I den står der, at kommunen har undersøgt sagen, og det viser sig, at der ligger cirka 4000 tons frøskaller iblandet rester af 13 tons ødelagte asbesttagplader ulovligt oplagret på marken.

- Jeg vil gerne vide, om der er givet tilladelse til at opbevare den slags ude på en mark. Det dur ikke, at folk skal gå rundt og være nervøse for, om de går og indånder kræftfremkaldende asbestpartikler, siger Anke Boye.

Torben Bøgh Nielsen har kontaktet byrådsmedlem Anker Boje (S), som torsdag aften tog kontakt til forvaltningen for at få afklaret, hvad der er sket.

- Det skal ikke ret meget til, før det er skadeligt, så det er da en ubehagelig tanke, at det potentielt kan være endt i nogle børns sandkasse og på folks terrasser. Det ligger jo under åben himmel, så det nemt kan blæse væk.

- Det er i hvert fald det, vi mistænker kan være sket. Rygterne om asbest begyndte at svirre for to-tre uger siden, da vi så nogle folk, der gik og satte pæle i jorden med markeringer på. Hvis der er asbest, hjælper det ikke ret meget at sætte et hegn op, når materialet kan flyve igennem luften, siger Torben Bøgh Nielsen, og understreger, at der er tale om gisninger.

- Det viser sig så, at marken ikke er godkendt til at oplagre affald, og derfor er det ulovligt, forklarer Michael Damm.

Kommunen har haft folk fra Patientsikkerhedsstyrelsen ude på stedet, og meldingen fra dem er, at det hele skal fjernes hurtigst muligt.

Hvad betyder det for beboerne i området - har de grund til at være bekymrede?

- Det kan jeg ikke svare på. Det er Patientsikkerhedsstyrelsen, der er myndighed på det område, men når de siger "hurtigst muligt" og ikke "akut", ligger der nok en vurdering deri, siger Michael Damm.

- Virksomheden har selv undersøgt oplaget, og de fortæller os, at de ikke har fundet asbest i overfladen. Men - ud fra den antagelse, at der var asbest i pladerne - antager vi, at der også er asbest et sted i skallebunkerne. Jeg vil sige det sådan, at indtil andet er bevist, er der asbest til stede, så vi har med farligt affald at gøre, lyder det fra Michael Damm.



Virksomheden har fået en frist til den 19. juni til at få det hele fjernet enten ved at skaffe det af vejen selv eller ved at køre det ud til kommunens affaldsdeponi.