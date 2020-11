Hanne og kollegerne har været 40 år forud for deres tid: - Det er fantastisk

Hanne Arildsen er en af de frivillige i Blå Kors’ genbrugsbutik på Paludan Müllers vej i Aarhus. Her langer hun blandt andet tøj over disken og sørger for, at alt det, der bliver indleveret, er i god stand.

Sådan har det været hos Blå Kors, lige siden de åbnede deres første genbrugsbutik i 1975.

- Jeg synes, det er fantastisk, hvad man kan med genbrug. Jeg synes, vi skal gøre meget mere ud af det, siger Hanne Arildsen.