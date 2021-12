Vintervejret driller trafikken: Politiet fraråder nu al unødig udkørsel i Randers

Samtidig har der været flere henvendelser angående lyssignaler i Randers og Aarhus, der enten er mørklagte eller ikke skifter.

Vejdirektoratet oplyser om et uheld på rute 15 Djurslandsmotorvejen mellem Lystrup og Lisbjerg, hvor højre spor er spærret. Der oplyses om vand på vejen, men også at vejhjælpen er til stede. Oprydningsarbejdet forventes tidligst at være overstået klokken 19.00.