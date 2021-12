To i kritisk tilstand efter alvorlige trafikulykker

Den anden chauffør var en tur forbi skadestuen, men slap uden alvorlige skader.

Ved begge ulykker blev en bilinspektør tilkaldt for at afklare forløbet i ulykkerne. Indtil videre melder Østjyllands Politi, at det i begge tilfælde tyder på, at den ene bil har være for langt ovre i den modkørendes vejbane.