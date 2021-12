Trods sne, slud og blæst: Nu åbner to skøjtebaner

Her var der ifølge kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad fra Radikale Venstre stor begejstring forbundet med atter at kunne åbne op for isen efter nedlukningen sidste vinter.

- Det er en af de største glæder ved denne tid, når vi kan åbne skøjtebanen. Glæden er endnu større i år, fordi vi ikke kunne åbne skøjtebanen sidste år. Derfor er jeg sikker på, at der er rigtigt mange skøjteglade aarhusianere, der gerne vil på isen, og derfor åbner vi skøjtebanen lidt tidligere i år, sagde han i en pressemeddelse.

VIDEO: Se hvordan det så ud, da skøjtebanen i Aarhus åbnede den 23. november.