Vild vejruge: Op til 17 grader og 30 millimeter regn

Torsdag og fredag bliver umiddelbart ugens pæneste dage. Selv om det fortsætter med at være ganske blæsende fra syd og sydvest, så begynder vejret nemlig at klare mere op.

Det betyder, at der begge dage er gode muligheder for at få solen at se og kun risiko for enkelte byger. Samtidig falder temperaturen dog en smule til mellem 10 og 12 grader i dagtimerne.