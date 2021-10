Vil bruge millionbeløb på 15 ulve

Erling Bonnesen fra Venstre og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti spørger blandt andet ministeren, hvad hun mener om, at der skal være ulve i Danmark.

Her understreger Wermelin, at hun grundlæggende er imod ulve i Danmark, men at EU's habitatdirektiv foreskriver det.

- Jeg mener, at Danmark er for lille et land til ulven.

- Vi har for høj en befolkningstæthed, og jeg har stor forståelse for dem, der kan føle sig utrygge, og for landmænd, hvis husdyr angribes af dem, siger hun.