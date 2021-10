Vinteren bliver sandsynligvis mild – men højt oppe svæver en joker

Ingen sne og hvid jul?

Det kan bestemt ikke udelukkes, at der kommer kortere indslag af sne og frost, men tendensen er, at de lune vinde fra vest og sydvest vil dominere.

Der kommer dog selv i milde vintre næsten altid indslag med frost og sne. Det er bare sjældent, at det falder sammen med juledagene.

Det, man skal huske på, er, at det er en prognose for tre måneder lagt sammen. Derfor kan der godt gemme sig kolde indslag, som alligevel ikke kan ses, når man kigger på så lang en periode.

Vinterklimaet er forandret voldsomt i Danmark

Sandsynligheden, for at vi får streng frost og sne af længere varighed, er aftaget betydeligt de seneste 30 år. Klimaforandringerne er slået meget tydeligt igennem i vintermånederne.

Fra 1873-1987 oplevede vi i gennemsnit en kold måned i mindst to ud af tre år. Med en kold måned forstås, at gennemsnittet for måneden er 0 grader eller derunder.

Efter 1987 er det blevet markant sjældnere, at kulden bider sig fast. Nu er det kun i et ud af tre år, at vi får en kold måned.